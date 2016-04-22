"Говерлу" и "Волынь" могут исключить из чемпионата Украины вслед за "Металлистом" - СМИ

Ужгородская "Говерла" и луцкая "Волынь" вслед за харьковским "Металлистом" могут не получить от Федерации футбола Украины аттестаты для участия в следующем сезоне Премьер-лиги. Об этом сообщает Sportarena.com.

Окончательное решение относительно этих клубов ФФУ пока не приняла.

Издание также отмечает, что "Волынь" ранее согласилась покинуть элитный дивизион, и в следующем чемпионате регион будет представлен командой ФК "Луцк" в аматорских соревнованиях.

При этом, "Говерла" желает остаться в Премьер-лиге и на сезон 2016/17.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд экс-футболистов ужгородской команды заявили, что "Говерла" не желает погашать перед ними задолженность. При этом в клубе данную информацию опровергают.

Сегодня стало известно от том, что ФФУ не разрешила харьковскому "Металлисту" участвовать в следующем сезоне Премьер-лиги.