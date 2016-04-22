Ужгородская "Говерла" оспорила решение о снятии девяти очков в международном суде

Вице-президент ужгородской "Говерлы" Александр Шуфрич заявил, что два решения КДК ФФУ о снятии с ужгородского клуба девяти очков оспорены в Спортивном арбитражном суде.

"Оспорили оба этих решения в CAS. Поэтому говорить о снятии очков пока рано. Дождемся решения международных инстанций", – написал Шуфрич на своей странице в Twitter.

Кроме того, он опроверг информацию о том, что "Говерла" не желает погашать долги своим бывшим футболистам. По его словам, сами игроки отказываются от реструктуризации долгов.

"С каждым из этих футболистов велись [переговоры] по погашению долгов. На уступки пошли только [Олег] Герасимюк и [Руслан] Степанюк, после чего получили часть задолженности, хоть и не большую. [Виталий] Лисицкий лично, [Дмитрий] Трухин и [Руслан] Фещук через представителей - отказались от переговоров по реструктуризации долгов".

Как сообщал УНИАН, сегодня вступило в силу решение КДК ФФУ о снятии с "Говерлы" девяти очков в чемпионате Украины. Таким образом ужгородский клуб был наказан за невыплату задолженности по заработной плате своему экс-тренеру Александру Севидову и экс-футболисту Виталию Лисицкому.

Ранее ряд бывших игроков "Говерлы" заявляли о том, что руководство клуба на протяжении многих месяцев лишь обещает погасить долги перед ними, но на деле они не получили от "Говерлы" ни копейки.