Харьковский Металлист исключили из следующего Чемпионата Украины - СМИ

Харьковский "Металлист" не смог пройти лицензирование в Комитете аттестации Федерации футбола Украины, сообщает Sportarena.com.

В результате этого, ФФУ решила не выдавать клубу аттестат на участие в Премьер-лиге в сезоне 2016/17. Это означает, что харьковская команда по окончании текущего сезона потеряет место в высшем дивизионе чемпионата Украины.

"Металлист" может подать апелляцию на такое решение. Для этого у харьковчан есть 10 дней.

Ранее президент Премьер-лиги Владимир Генинсон сообщал, что "Металлист" имеет задолженности на общую сумму около 25 миллионов долларов. К такому положению дел клуб привел президент Сергей Курченко, который в 2012 году купил "Металлист" у Александра Ярославского.