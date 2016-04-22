Харьковский Металлист исключили из следующего Чемпионата Украины - СМИ

18:38, 22 апреля 2016
Футбол
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Федерация футбола Украины решила не выдавать клубу аттестат на выступление в Премьер-лиге в сезоне 2016/17.

Харьковский "Металлист" не смог пройти лицензирование в Комитете аттестации Федерации футбола Украины, сообщает Sportarena.com.

В результате этого, ФФУ решила не выдавать клубу аттестат на участие в Премьер-лиге в сезоне 2016/17. Это означает, что харьковская команда по окончании текущего сезона потеряет место в высшем дивизионе чемпионата Украины.

"Металлист" может подать апелляцию на такое решение. Для этого у харьковчан есть 10 дней.

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Ранее президент Премьер-лиги Владимир Генинсон сообщал, что "Металлист" имеет задолженности на общую сумму около 25 миллионов долларов. К такому положению дел клуб привел президент Сергей Курченко, который в 2012 году купил "Металлист" у Александра Ярославского.

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