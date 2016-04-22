Ужгородская "Говерла" опустилась на предпоследнее место в Премьер-лиге

С ужгородской "Говерлы" сняты девять очков в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу. Об этом сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

"В связи с невыполнением ФК "Говерла" Ужгород предыдущих решений КДК ФФУ от 12 февраля 2016 и 3 марта 2016 вступили в силу штрафные санкции в виде снятия с ужгородского клуба 3-х и 6-ти турнирных очков соответственно", - говорится в сообщении.

Таким образом, теперь ужгородская "Говерла" имеет в активе 7 очков, опережая в турнирной таблице лишь запорожский "Металлург", который прекратил существование.

Выше "Говерлы" в таблице расположились одесский "Черноморец" и луцкая "Волынь". Эти команды после 22 матчей набрали по 15 очков.

Напомним, ужгородская "Говерла" имеет ряд задолженностей перед своими бывшими и действующими игроками, за которые КДК ФФУ вводил против клуба санкции. В частности, 3 марта 2016 г. дисциплинарный орган ФФУ наказал "Говерлу" снятием шести очков за невыполнение условий контракта со своим бывшим футболистом Виталием Лисицким. Сегодня санкции вступили в силу.

Ранее президент Премьер-лиги Владимир Генинсон заявлял, что "Говерла" не получит аттестат на участие в чемпионате 2016/17, если не рассчитается по долгам со своими футболистами.