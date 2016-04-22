Финал Кубка Украины по футболу пройдет в Харькове или Львове

На проведение финального матча Кубка Украины по футболу, который запланирован на 21 мая, претендуют Харьков и Львов, сообщает Matchday.ua.

Главным претендентом на проведение игры является Харьков, где вчера в облгосадминистрации состоялось совещание по этому поводу. Чиновники обсуждали готовность местного стадиона, аэропорта и отелей принять футбольное мероприятие.

Также на совещании присутствовал представитель ФФУ Иван Федоренко, который выразил уверенность, что финал в Харькове удастся провести на должном уровне.

Вместе с тем, по информации издания, "Арена Львов" также рассматривается как претендент на прием матча. Решение о месте проведения финала Кубка Украины ФФУ может принять уже сегодня.

Как сообщал УНИАН, в первых полуфинальных матчах Кубка Украины донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией", а днепропетровский "Днепр" обыграл луганскую "Зарю".