Финал Кубка Украины по футболу пройдет в Харькове или Львове
Федерация футбола Украины может принять решение о месте проведения матча уже сегодня.
На проведение финального матча Кубка Украины по футболу, который запланирован на 21 мая, претендуют Харьков и Львов, сообщает Matchday.ua.
Главным претендентом на проведение игры является Харьков, где вчера в облгосадминистрации состоялось совещание по этому поводу. Чиновники обсуждали готовность местного стадиона, аэропорта и отелей принять футбольное мероприятие.
Также на совещании присутствовал представитель ФФУ Иван Федоренко, который выразил уверенность, что финал в Харькове удастся провести на должном уровне.
Вместе с тем, по информации издания, "Арена Львов" также рассматривается как претендент на прием матча. Решение о месте проведения финала Кубка Украины ФФУ может принять уже сегодня.
Как сообщал УНИАН, в первых полуфинальных матчах Кубка Украины донецкий "Шахтер" сыграл вничью с "Александрией", а днепропетровский "Днепр" обыграл луганскую "Зарю".