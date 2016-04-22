Украинский вратарь Бойко по окончании сезона покинет "Бешикташ"
11:10, 22 апреля 2016Футбол
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Турецкий клуб намерен отдать экс-футболиста "Днепра" в аренду.
Бойко летом покинет "Бешикташ" / Hürriyet
Турецкий "Бешикташ" намерен перед следующим сезоном отдать украинского вратаря Дениса Бойко в аренду в другой клуб, сообщает Hurriyet.
Желание покинуть "Бешикташ" выразил сам Бойко, который не доволен ролью запасного вратаря команды. В связи с этим клуб уже начал искать новый клуб, где украинец мог бы играть в аренде.
Издание также подчеркивает, что после приезда Бойко в Стамбул гораздо надежнее стал играть турецкий вратарь Толга Зенгин, на которого и делает ставку тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш.
Как сообщал УНИАН, Денис Бойко перешел в "Бешикташ" из днепропетровского "Днепра" в январе нынешнего года. С тех пор за стамбульскую команду во всех турнирах он провел четыре матча, пропустив пять голов.
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