Украинский вратарь Бойко по окончании сезона покинет "Бешикташ"

Турецкий "Бешикташ" намерен перед следующим сезоном отдать украинского вратаря Дениса Бойко в аренду в другой клуб, сообщает Hurriyet.

Желание покинуть "Бешикташ" выразил сам Бойко, который не доволен ролью запасного вратаря команды. В связи с этим клуб уже начал искать новый клуб, где украинец мог бы играть в аренде.

Издание также подчеркивает, что после приезда Бойко в Стамбул гораздо надежнее стал играть турецкий вратарь Толга Зенгин, на которого и делает ставку тренер "Бешикташа" Шенол Гюнеш.

Как сообщал УНИАН, Денис Бойко перешел в "Бешикташ" из днепропетровского "Днепра" в январе нынешнего года. С тех пор за стамбульскую команду во всех турнирах он провел четыре матча, пропустив пять голов.