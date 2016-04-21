Лондонский "Арсенал" обогнал "Манчестер Сити" в чемпионате Англии

Лондонский "Арсенал" в матче 30-го тура английской футбольной Премьер-лиги обыграл со счетом 2:0 "Вест Бромвич Альбион" и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата.

Оба гола в первом тайме игры забил форвард "Арсенала" Алексис Санчес. Сначала он отличился на 6-й минуте игры, когда из-за пределов штрафной площади направил мяч в нижний угол ворот голкипера Бена Фостера. А на 38-й минуте ему удалось реализовать штрафной - сфера пролетела сквозь стенку соперника, а вратарь "ВБА" отреагировать на такой удар не смог.

Таким образом, "Арсенал" набрал 63 очка и обошел в турнирной таблице "Манчестер Сити", который остался на четвертой позиции 60 пунктами.

Также за место в Топ-4, которое дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов, борется "Манчестер Юнайтед". У него в активе 59 очков.

До конца сезона в всем претендентам на место в четверке лучших команд Премьер-лиги осталось сыграть по четыре матча.