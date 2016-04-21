Билеты на бой Фьюри с Кличко начнут продавать на следующей неделе

Билеты на бой-реванш между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Владимиром Кличко начнут продаваться с 27 апреля, начиная с 13:00. Об этом сообщает Mirror.

Поединок двух тяжеловесов, где Фьюри попытается защитить титул чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBO, состоится 9 июля на "Манчестер-Арене".

Издание отмечает, что ранее Фьюри уже начал словесную войну с Кличко, оскорбив украинца.

"Для меня не было важным драться именно в Манчестере, но я не хотел возвращаться в Германию. Я не люблю испытывать судьбу дважды - одного раза мне хватило, и я доволен. Пусть он приедет сюда. Пусть он приедет, это немецкое ничтожество", - сказал Фьюри.

Как сообщал УНИАН, ранее Фьюри говорил, что в течение оставшейся боксерской карьеры его единственной мотивацией будут деньги.