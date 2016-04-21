Экс-вратарь "Севильи" Палоп вспомнил, как забивал "Шахтеру" (видео)

Бывший вратарь испанской "Севильи" Андрес Палоп рассказал, как ему в 2007 году удалось забить мяч донецкому "Шахтера" в 1/8 финала Кубка УЕФА. Своими воспоминаниями он поделился в интервью официальному сайту УЕФА.

Напомним, в том противостоянии "Шахтер" и "Севилья" свели первый матч в Испании к ничье 2:2. В Донецке благодаря голам бразильцев Матузалема и Элано команда Мирчи Луческу выигрывала 2:1 до 94-й минуты, пока у гостей не сравнял счет Палоп.

"В футболе нужно биться до последней секунды, ведь именно тогда и может все решиться. В первом матче дома мы сыграли вничью - 2:2. Это был не слишком хороший результат, поскольку нас ждала поездка в Украину, где все еще царила зима, и погодные условия были не лучшими. Казалось, "горняки" пройдут дальше, так как они до последних секунд вели со счетом 2:1. Нам уже было нечего терять, поэтому я решил рвануть вперед", - рассказывает Палоп.

"Когда пошла подача с углового, все были готовы, но я увидел, что мяч летит прямо на меня. Знал, что могу нанести удар без помех со стороны соперников. Постарался, чтобы мяч влетел в сетку и сделал так, что в итоге было назначено дополнительное время. Это были самые потрясающие эмоции в моей жизни. Теперь знаю, что чувствует партнер по команде, когда забивает гол", - добавил вратарь.

В дополнительное время матча "Севилье" удалось забить и третий мяч, который вывел команду в четвертьфинал Кубка УЕФА. В результате, "Севилья" стала в том сезоне обладателем трофея.

Андрес Палоп защищал ворота "Севильи" до 2013 года, а в 2008-м в роли резервного вратаря сборной Испании стал чемпионом Европы. Сезон 2013/14 он провел в немецком "Байере", после чего окончил футбольную карьеру. Сейчас он работает главным тренером команды "Алькояно" в одном из низших испанских дивизионов.