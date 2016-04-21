Экс-футболисты "Говерлы" раскритиковали ФФУ и требуют снять клуб с Премьер-лиги

Ряд бывших футболистов ужгородской "Говерлы" заявили о том, что клуб не собирается отдавать им долги, а Федерация футбола Украины закрывает на это глаза. Об этом пишет сайт Sportarena.com.

В интервью изданию сразу девять бывших игроков клуба Премьер-лиги сообщили, что руководство клуба на протяжении многих месяцев лишь обещает погасить долги перед ними, но на деле футболисты не получили от "Говерлы" ни копейки. При этом ФФУ ничего не делает, чтобы решить этот вопрос.

Почти все опрошенные исполнители считают, что "Говерле" не нужно выдавать аттестат на выступления в Премьер-лиге в следующем сезоне.

"Держать вот такое безобразие, как "Говерла", это издевательство над людьми. В нормальных странах за такое в тюрьму сажают, а у нас закрывают глаза. Есть органы, которые за это отвечают, у них и надо спрашивать", - считает экс-форвард ужгородцев Максим Шацких.

По словам бывшего полузащитника команды Владислава Шарпара, который ныне играет за казахстанский "Атырау", в ФФУ при решении вопросов задолженностей перед футболистами занимаются коррупцией.

"Обращаться в контрольно-дисциплинарный комитет не вижу смысла – там кто-то "крышует" весь процесс. Не понимаю, что происходит, ведь "Говерла" должна не только мне. У нас такая страна и такие безответственные люди, что всем плевать на это. Просто все имеют свой интерес и занимаются коррупцией. Другого я не вижу. Эту палату (Палату споров ФФУ – прим. УНИАН) то собирают, то распускают. В ФФУ полный бардак – собрать всех, связать и не знаю, что с ними сделать", - заявил Шарпар.

Схожего мнения придерживается полузащитник Олег Герасимюк. "У меня уже была похожая ситуация с луцкой "Волынью", и я знаю, как в ФФУ все делается и как принимаются решения по таким вопросам, - говорит футболист. - Поэтому куда-то обращаться не вижу смысла – правды не добьюсь, это сто процентов. Они отстаивают интересы не футболистов, а клубов и свои собственные. Вот и все. Для ФФУ футболисты на 150-м месте, а может, и дальше".

По словам нападающего Сергея Кузнецова, ФФУ прикрывает клубы-должники и их руководителей.

"Федерация просто прикрывает такие клубы и их непорядочных президентов. Получается, так можно делать все, что угодно! Посмотрите, до чего мы докатились – остались 3-4 команды, где остались нормальные президенты и выплачиваются все зарплаты", - считает экс-игрок "Говерлы", ныне играющий за "Металлист".

Как сообщал УНИАН ранее, президент Премьер-лиги Владимир Генинсон заявлял, что для получения аттестата на следующий сезон "Говерла" должна рассчитаться со своими футболистами.

Напомним, фактическим руководителем клуба является вице-президент клуба Александр Шуфрич, который приходится сыном народному депутату Украины Нестору Шуфричу.