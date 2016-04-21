Испания: мадридские "Реал" и "Атлетико" ответили "Барселоне" своими победами

В Испании завершились матчи 34-го тура чемпионата страны по футболу, где мадридские "Реал" и "Атлетико", ведущие борьбу с "Барселоной" за титул чемпиона страны выиграли свои матчи.

Ранее сегодня "Барселона выиграла в гостях в Ла-Корунье у "Депортиво" с разгромным счетом 8:0.

"Атлетико" играло в "Бильбао с командой с созвучным названием "Атлетик" и на 38-й минуте единственный гол в этом матче забил Фернандо Торрес. Он решил судьбу игры в пользу мадридцев - 1:0.

В свою очередь, "Реал" на своем поле принимал идущий на 4-м месте в турнирной таблице "Вильяреал". На 41-й минуте гол в составе хозяев поля забил Карим Бензема. На 69-й минуте Лукас Васкес забил второй гол, а на 76-й минуте Лука Модрич довел счет до крупного - 3:0.

Таким образом, "Реал" сохранил минимальный отрыв от дуэта лидеров - 78 очков против 79 у "Барселоны" и "Атлетико". У идущего на 4-м месте в таблице "Вильярреала" лишь 60 баллов.