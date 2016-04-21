"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" одержали сухие победы в английской Премьер-лиге
Победа "МЮ" над "Кристал Пэлас" обострила борьбу за места в верхней четверке турнирной таблицы.
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" одержали очередные победы в матчах английской Премьер-лиги.
"МЮ" обыграл лондонский "Кристал Пэлас" со счетом 2:0, благодаря чему приблизился к месту в верхней четверке турнирной таблицы чемпионата. Команды, которые завершат сезон на этих позициях, получат право сыграть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
На данный момент в активе "Манчестер Юнайтед", занимаещего пятое место в таблице, 59 очков, у лондонского "Арсенала" - 60 пунктов, а у "Манчестер Сити" - 61. При этом у "Арсенала" имеется матч в запасе.
В другом матче дня "Ливерпуль" выиграл городское дерби с "Эвертоном" со счетом 4:0. Стоит заметить, что с 50-й минуты встречи "Эвертон" играл в меньшинстве из-за удаления Рамиро Фунеса-Мори. Аргентинский защитник нанес тяжелую травму игроку "Ливерпуля" Дивоку Ориги.
Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас - 2:0 (1:0)
Голы: Дилэйни (4, в свои ворота), Дармиан (55).
Ливерпуль - Эвертон - 4:0 (2:0)
Голы: Ориги (43), Сахо (45+2), Старридж (63), Коутиньо (76).
Как сообщал УНИАН, ранее "Манчестер Сити" потерял очки в матче Премьер-лиги, сыграв вничью с "Ньюкаслом".