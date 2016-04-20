Футболист Селезнев перед уходом в "Кубань" отказался от предложений из Англии

Форвард сборной Украины и краснодарской "Кубани" Евгений Селезнев признался, что зимой мог стать игроком одного из клубов-аутсайдеров английской Премьер-лиги.

Об этом футболист рассказал в эфире российского телеканала "Матч ТВ", сообщает championat.com.

"Англия не моя страна. Мне звонили из "Сандерленда", но я просто выключил телефон. Были свои причины. Так жизнь у меня сложилась, я выключил телефон. Это было зимой. Так получилось. Я не хотел ни с кем разговаривать. Звала меня и "Астон Вилла", — сообщил Селезнев.

Он также прокомментировал слухи о своей зарплате в России. "Правда ли, что я получаю восемь миллионов рублей в месяц? Не хочу говорить. Зачем оно вам надо? Хотите порадоваться за меня? Так радуйтесь!", - заявил футболист.

Напомним, ранее переход Евгения Селезнева из днепропетровского "Днепра" в российскую "Кубань" вызвал негодование среди многих украинских болельщиков и специалистов.

В частности, главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич выразил мнение, что украинских футболистов, выступающих в чемпионате России, не стоит вызывать в сборную.