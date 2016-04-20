"Барселона" вновь продемонстрировала силу, забив восемь мячей "Депортиво"

Испанская "Барселона" прервала серию неудачных матчей гостевой разгромной победой над "Депортиво" в 34-м туре чемпионата Испании по футболу.

Каталонцы завершили встречу со счетом 8:0 в свою пользу. Четырежды мяч в ворота соперника отправлял Луис Суарес, а кроме него голами отметились Иван Ракитич, Лионель Месси, Марк Бартра и Неймар.

Депортиво - Барселона - 0:8 (0:2)

Голы: Суарес (10, 24, 54, 64), Ракитич (48), Месси (73), Бартра (77), Неймар (81)

Этой победой "Барселона" прервала свою трехматчевую серию поражений в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. За четыре тура до конца сезона подопечные Луиса Энрике имеют 79 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги.

В оставшихся матчах чемпионата каталонцам предстоит сыграть против команд, которые находятся во втором десятке испанской турнирной таблицы.

Как сообщал УНИАН, в прошедшем матче чемпионата Испании против "Валенсии" форвард "Барселоны" Лионель Месси забил 500-й мяч в профессиональной карьере.