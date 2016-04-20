Защитник "Шахтера" Ракицкий, вероятно, пропустит матч с "Севильей"
22:51, 20 апреля 2016Футбол
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Футболист продолжает восстанавливаться после травмы колена.
Ракицкий может пропустить матч с "Севильей" / obozrevatel.com
Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, вероятно, не сыграет в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Севильи". Об этом в эфире телеканала "Футбол 1" сообщил главный тренер "горняков" Мирча Луческу.
"Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Скорее, он не сыграет, чем сыграет", - ответил Луческу на вопрос журналиста о Ракицком.
Ярослав Ракицкий продолжает восстановление после травмы колена. Из-за этого повреждения защитник пропустил последние товарищеские матчи сборной Украины.
Как сообщал УНИАН, Ярослав Ракицкий был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы после первого четвертьфинального матча "горняков" с португальской Брагой.
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