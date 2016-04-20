Защитник "Шахтера" Ракицкий, вероятно, пропустит матч с "Севильей"

Защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий, вероятно, не сыграет в первом полуфинальном матче Лиги Европы против "Севильи". Об этом в эфире телеканала "Футбол 1" сообщил главный тренер "горняков" Мирча Луческу.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Скорее, он не сыграет, чем сыграет", - ответил Луческу на вопрос журналиста о Ракицком.

Ярослав Ракицкий продолжает восстановление после травмы колена. Из-за этого повреждения защитник пропустил последние товарищеские матчи сборной Украины.

Как сообщал УНИАН, Ярослав Ракицкий был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы после первого четвертьфинального матча "горняков" с португальской Брагой.