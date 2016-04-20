"Днепр" обыграл "Зарю" в первом полуфинале Кубка Украины

Игра завершилась со счетом 1:0.

Хозяева поля активно начали матч и на 17-й минуте после мощного удара со штрафного от Андерсона Пико вратарь Никита Шевченко отбил мокрый от дождя мяч перед собой и Роман Зозуля в подкате протолкнул "сферу" в сетку.

В дальнейшем обе команды имели немало шансов забить гол, но как "Днепр" не сумел увеличить свой перевес, так и "Заря" не смогла сравнять счет.

Ответный матч состоится 11 мая в Запорожье, где свои домашние игры проводит "Заря".

Для победы по сумме двух матчей и выхода в полуфинал днепропетровцам достаточно будет даже проиграть с минимальным, но результативным счетом (1:2, 2:3 и т.д.), в то время как "Заре" нужна будет только победа с разницей в два мяча и более. В случае повторения результата первой игры - 1:0 в пользу хозяев поля - будет назначено дополнительное время и, при необходимости, серия пенальти.