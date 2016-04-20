Донецкий "Шахтер" не смог обыграть "Александрию" в первом полуфинале Кубка Украины

ФК "Александрия" и донецкий "Шахтер" завершили со счетом 1:1 первый полуфинальный матч Кубка Украины по футболу.

В равной встрече каждая из команд смогла забить по одному мячу. Первой отличилась "Александрия", когда на 34-й минуте Василию Грицуку удался потрясающий по красоте удар с правого угла штрафной площадки в дальнюю девятку ворот Андрея Пятова.

В начале второго тайма "Шахтеру" на некоторое время удалось завладеть инициативой, которая воплотилась в гол. Марлос сделал удачную передачу в штрафную, где первым у мяча оказался Дентиньо. С ударом бразильца головой вратарь "Александрии" Владислав Леванидов справился, но на добивание в исполнении Эдуардо уже не успел - 1:1.

После гола "Шахтера" хозяевам поля вновь удалось выровнять игру. Но в дальнейшем матч выделялся скорее стычками футболистов, чем голевыми моментами.

ФК Александрия - Шахтер (Донецк) - 1:1 (1:0)

Голы: Грицук (36) - Эдуардо (54)

А: Леванидов, Микицей, Басов, Шендрик, Чеботаев, Грицук, Банада, Старенький (Козак, 57), Дедечко, Полярус (Запорожан, 82), Кулиш (Пономарь, 83);

Ш: Пятов, Срна, Кривцов, Кучер, Исмаили, Малышев, Коваленко, Марлос, Дентиньо (Веллингтон Нем, 75), Тайсон (Степаненко, 64), Феррейра (Эдуардо, 46);

Предупреждения: Полярус, Дедечко, Шендрик - Феррейра, Кривцов

Ответный полуфинальный матч между "Шахтером" и "Александрией" состоится 11 мая.