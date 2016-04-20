Украинец Юрченко продлил контракт с немецким "Байером" на два года

Украинский полузащитник Владлен Юрченко продлил контракт с немецким клубом "Байер" (Лверкузен) на 2 года, сообщает официальный сайт немецкой команды.

"Влад сделал большой шаг в своем развитии в последние несколько месяцев, - говорит спортивный директор Руди Феллер. - Его последние выступления в Бундеслиге были очень убедительными. Если он удержится на высоком уровне и будет прогрессировать мы увидим отличного футболиста в Леверкузене ".

В этом смысле Юрченко продолжает упорно работать над собой: «У меня есть ощущение, что я на своем месте в Леверкузене", - отметил Юрченко. "Эта команда дает молодым игрокам много уверенности в себе и возможность развиваться до очень высокого уровня. У меня появилась возможность здесь, которую я действительно хочу использовать".

Юрченко перешел в "Байер" летом 2014-го года, а в этом году стал регулярно привлекаться к основной команде. В начале апреля он забил первый гол за "Байер" в Бундеслиге.