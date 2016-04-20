Когда у ФИФА ловится крокодил

В СМИ прошла любопытная информация на тему коррупционного скандала в ФИФА. Американский суд, ведущий расследование, опубликовал показания трех подозреваемых по этому делу.

В своих показаниях подозреваемые, в том числе бывший вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб, заявили, что считали получение взяток устоявшейся практикой организации.

В частности, Уэбб признал, что «использовал свои полномочия для получения взяток и откатов ради собственной личной выгоды».

Однако, добавил он, в 2012 году его прямо предупредили, что различные компании будут предлагать ему деньги за эксклюзивные права на показ матчей, и он решил, что подобные вещи в этом бизнесе считаются нормальными.

Уэбб официально признал вину в незаконном обогащении с 2012 по 2014 год. По его словам, все это время он получал взятки за эксклюзивные права на трансляции матчей, в том числе отборочного цикла к чемпионатам мира 2018 и 2022 года.

Джеффри Уэбб в свое время был банковским служащим, а параллельно с футболом активно занимался бизнесом, развивая свою сеть пекарен Captain's Bakery

Кроме того, Уэбб признал вину в попытке обмануть своих подчиненных и в попытке легализовать незаконно полученные средства путем их перевода со счетов в США на счета в Панаме и на Кайманах.

Стоит напомнить, что Джеффри Уэбб – гражданин Каймановых островов, с 1991 года – президент Федерации футбола КО, с 1995 года – член ряда комитетов ФИФА. В мае 2012 года он был избран президентом КОНКАКАФ (федерации футбола стран Карибского бассейна) и в этом статусе автоматически стал вице-президентом ФИФА.

Есть еще один показательный нюанс: Джеффри Уэбб в свое время был банковским служащим, а параллельно с футболом активно занимался бизнесом, развивая свою сеть пекарен Captain's Bakery. Если добавить сюда тот факт, что Каймановы острова – один из самых популярных оффшоров, картина вырисовывается во всей красе.

То есть, в 2012 году на пост вице-президента ФИФА от Карибского региона пришел бизнесмен со специфическим банковским опытом. Немудрено, что, столкнувшись с рядом интересных коррупционных опций, мистер Уэбб решил, что это в порядке вещей и включился в процесс взяток и откатов.

Тут дело совсем не в том, что его карибскую голову, подобно профессору Плейшнеру из «Семнадцати мгновений весны», вскружил «пьяный воздух свободы». Хотя от Цюриха, где находится штаб-квартира ФИФА, до Берна, где было дело с Плейшнером, всего-то сотня километров. Джеффри Уэбб прекрасно понимал, какую систему в мировом футболе выстроил президент ФИФА Зепп Блаттер, опиравшийся на голоса и поддержку представителей стран третьего мира. И не воспользоваться открывшимися возможностями для личной выгоды джентльмен с Каймановых островов просто не смог. Ведь кайман – это аллигатор, хватка пригодилась.

В мае ожидается появление новой порции журналистских расследований на основе оффшорных документов, а в июне будет слушаться дело функционеров ФИФА, по которому проходят 40 человек

Как известно, 27 мая 2015 года Джеффри Уэбб был арестован в числе 14 деятелей ФИФА в цюрихском отеле Baur au Lac во время ежегодного собрания федерации. А 23 ноября он признался в вымогательстве, мошенничестве и отмывании денег и согласился выплатить 6,7 млн. Кайман пустил крокодилову слезу. Именно эти признания и попали в прессу на днях.

Примечательно и, скорее всего, неслучайно, публикация признаний Уэбба и двух его подельников – аргентинца Алехандро Бурсако и бразильца Жозе Маргилеша – появилась на волне Панамагейта. В мае ожидается появление новой порции журналистских расследований на основе оффшорных документов, а в июне будет слушаться дело функционеров ФИФА, по которому проходят 40 человек.

Нас однозначно ждут новые интересные разоблачения и громкие скандалы. Остается надеяться, что они не затмят чисто спортивные эмоции от июньского футбольного Евро-2016 во Франции.

Хотя сегодня уже ни в чем нельзя быть уверенным. Недаром в тот же день, когда были опубликованы признания высокопоставленных коррупционеров, чемпион мира 1998 года француз Эммануэль Пети в интервью The Sun заявил, что не уверен в чистоте победы сборной Франции на том домашнем чемпионате мира. Правда, это смахивает на паранойю, но на фоне признаний Джеффри Уэбба и других деятелей для нее есть основания. Когда выясняется, что в ФИФА вовсю продавали турниры и медиаправа и отмывали огромные сумы в оффшорах, то действительно можно допускать что угодно.

Игорь Левенштейн