Кубок Украины, 1/2 финала, первый матч, "Днепр" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске состоится первый полуфинальный матч Кубка Украины по футболу, в котором "Днепр" на своем поле примет луганскую "Зарю".

Встречаются команды, которые занимают 3-4 места в турнирной таблице Премьер-лиги и ведут борьбу за бронзовые медали чемпионата страны.

Десять дней назад команды встречались в Лиге Пари-Матч, где в Запорожье формальные хозяева поля "Заря" уступили со счетом 1:2. А впоследствии команды совершили рокировку в турнирной таблице, где теперь уже «Днепр» очевидный фаворит в борьбе за 3-е место.

Подопечные Мирона Маркевича взяли скромный реванш на чужом поле за крупное поражение на своем, а также прервали 7-матчевую серию без выигрышей в очных встречах. Днепропетровцы добыли 5 подряд побед в двух турнирах после неудачного начала весны в матче в Киеве, когда они проиграли "Динамо" со счетом 0:2.

За этот же отрезок «Заря» проиграла трижды, что больше, чем за всю летне-осеннюю часть соревнований. Именно луганчане являются дебютантами столь высокого раунда Кубка Украины, тогда как их соперники в полуфинал пробились уже в 11-й раз.

С другой стороны, «Днепр» ни одного титула не имеет. Поэтому стремиться к новым вершинам особый стимул у обеих сторон.

На котировках букмекерских контор фаворитом считается команда из Днепропетровска. На победу "Днепра" можно поставить с коэффициентом 1,49 к 1, в то время как на ничью - 3,97 к 1, а на победу "Зари" - 5,96 к 1.

Матч "Днепр" - "Заря" начнется на "Днепр-Арене" в Днепропетровске в 19.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.