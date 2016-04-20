Луческу на 85 процентов тренер "Галатасарая" - турецкие СМИ
12:21, 20 апреля 2016Футбол
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Луческу и "Галатасарай" договариваются возобновить сотрудничество после 14-летнего перерыва.
shakhtar.com
Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" и главный тренер донецкого "Шахтера" румынский специалист Мирча Луческу на 85 процентов договорились о сотрудничестве со следующего сезона, сообщает Fanatik..com.tr.
Луческу уже работал в "Галатасаре" в период 2000-2002 годы, когда выиграл с командой Суперкубок Европы и чемпионат Турции. В 2001-м году он был признан лучшим тренером страны. Затем он два года работал в "Бешикташе", после чего, с 2004-го работает в "Шахтере".
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Как сообщал УНИАН, накануне агент тренера донецкого "Шахтера" Аркадий Запорожану заявил, что Луческу не планирует вести переговоры с другими клубами до лета.
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