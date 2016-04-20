Луческу на 85 процентов тренер "Галатасарая" - турецкие СМИ

Турецкий футбольный клуб "Галатасарай" и главный тренер донецкого "Шахтера" румынский специалист Мирча Луческу на 85 процентов договорились о сотрудничестве со следующего сезона, сообщает Fanatik..com.tr.

Луческу уже работал в "Галатасаре" в период 2000-2002 годы, когда выиграл с командой Суперкубок Европы и чемпионат Турции. В 2001-м году он был признан лучшим тренером страны. Затем он два года работал в "Бешикташе", после чего, с 2004-го работает в "Шахтере".

Как сообщал УНИАН, накануне агент тренера донецкого "Шахтера" Аркадий Запорожану заявил, что Луческу не планирует вести переговоры с другими клубами до лета.