"Вердер" украинского тренера Скрипника проиграл "Баварии" в полуфинале Кубка Германии

Бременский "Вердер", который возглавляет украинский тренер Виктор Скрипник, выбыл из борьбы за Кубок Германии по футболу.

В полуфинальном матче турнира, который состоялся в Мюнхене, команда Скрипника проиграла "Баварии" со счетом 0:2. Оба мяча во встрече забил форвард хозяев поля Томас Мюллер. На 30-й минуте он отметился первым голом, а на 71-й - реализовал пенальти.

Отметим, что ранее "Вердер" выбил из турнира участников еврокубков - леверкузенский "Байер" и менхенгладбахскую "Боруссию".

Как сообщал УНИАН, в предыдущем туре немецкой Бундеслиги "Вердер" неожиданно обыграл "Вольфсбург" со счетом 3:2. Бременская команда продолжает бороться за выживание в элитном дивизионе страны.