"Манчестер Сити" вновь потерял очки в матче английской Премьер-лиги

"Манчестер Сити" не смог обыграть "Ньюкасл" в гостевом матче 27-го тура английской Премьер-лиги и обострил борьбу за место в верхней четверке турнирной таблицы чемпионата, которое дает право сыграть в следующем году в Лиге чемпионов.

Команды завершили матч со счетом 1:1, а оба гола в игре были забиты в первом тайме. На 14-й минуте у "Сити" отличился аргентинский форвард Серхио Агуэро, а на 31-й минуте "Ньюкасл" сравнял счет благодаря точному удару голландца Вурнона Аниты.

Сейчас "Манчестер Сити" продолжает занимать третью строчку в Премьер-лиге, имея в активе 61 очко. У лондонского "Арсенала" - 60 пунктов, а у "Манчестер Юнайтед" - 56. При этом последние две команды имеют матч в запасе.

Для "Ньюкасла" добытая ничья также имеет большой смысл. Команда под руководством испанского тренера Рафаэля Бенитеса продолжает вместе с "Сандерлендом" и "Норвичем" бороться за "спасительное" 17-е место в таблице, которое позволяет не вылететь в низший дивизион. Теперь у "Ньюкасла" (19-я позиция) - 29 очков, у "Сандерленда" (18-я позиция) - 30 баллов и матч в запасе, а у "Норвича" (17-я позиция) - 31 пункт.

Как сообщал УНИАН ранее, в прошедший понедельник "Тоттенхэм" разгромил со счетом 4:0 "Сток Сити" и сократил отставание от лидирующего в английской Премьер-лиге "Лестера" до пяти очков.