Отсутствие Игуаина не помешало "Наполи" разгромить "Болонью"

В Неаполе завершился матч чемпионата Италии по футболу, в котором ведущий борьбу за чемпионский титул "Наполи", несмотря на отсутствие своего лидера и лучшего бомбардира сезона Серии А Гонсало Игуаино, разгромил середняка турнирной таблицы "Болонью".

Игра завершилась со счетом 6:0.

Неаполитанцы владели преиуществом на протяжении всего матча. Счет уже на 18-й минуте игры открыл Маноло Габбиадини. Он же реализовал пенальти на 35-й минуте.

Во втором тайме хет-триком отметился Дрис Мертенс, который забивал голы на 58-й, 80-й и 88-й минутах. А финальную точку на 90-й минуте поставил Давид Лопес.

Таким образом, "Наполи" набрал 73 очка и сократил отставание от лидирующего "Ювентуса" с 9 до 6 баллов. Правда, у "Юве" игра в запасе. Теперь команде из Турина для победы в чемпионате нужно набрать еще 7 баллов.