"Пари-Сен-Жермен" предложил пост главного тренера Жозе Моуриньо

Бывший главный тренер лондонского "Челси" португальский специалист Жозе Моуриньо получил предложение возглавить французский "Пари-Сен-Жермен", сообщает Sky Sports со ссылкой на свои источники.

Президент французского клуба Нассер-Ганим Аль-Хелаифи сделал предложение Моуринью через агента Хорхе Мендеса сразу же после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов, где команда в 1/4 финала проиграла английскому "Манчестер Сити" на прошлой неделе. Катарский бизнесмен явно разочаровался в отсутствие прогресса в результатах клуба в еврокубках под руководством Лорана Блана.

Вместе с тем, Моуриньо ожидает окончания сезона в английской Премьер-лиге, где более предпочтительным видит для себя вариант возглавить "Манчестер Юнайтед".

Как сообщал УНИАН, Жозе Моуриньо был уволен из "Челси" 17 декабря 2015 года. В тот момент команда шла на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Позднее он отказался от предложений возглавить итальянскую "Рому" и национальную сборную Сирии.