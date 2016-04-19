Луческу не будет рассматривать предложения других клубов о сотрудничестве до лета - агент

Агент тренера донецкого "Шахтера" Мирчи Луческу Аркадий Запорожану заявил, что тренер «Шахтера» не планирует вести переговоры с другими клубами до лета, сообщает Sport.ro.

"От трех крупнейших клубов Стамбула и, совсем недавно, от «Трабзонспора» были предложения. В Турции одна команда выигрывает чемпионат, тут же остальные два больших клуба меняют тренера. И начинаются обсуждения. На данный момент конкретных предложений из Турции нет, потому что Луческу сейчас их не принимает", - отметил Запорожану.

"Сейчас Луческу сконцентрирован на «Шахтере», но летом может обсуждать варианты. В декабре и феврале были контакты, но Мирча не стал их обсуждать", - добавил агент.

"Пока мы не разговаривали с «Шахтером» о продолжении сотрудничества, возможно, из-за суеверия. Дела идут хорошо, он сфокусирован на своей работе. Дела в «Шахтере» идут вверх, кто знает, что случится, если разговор зайдет о деньгах", – подытожил Запорожану.

Напомним, контракт Луческу с «Шахтером» заканчивается летом 2016 года.