Бывший вице-президент ФИФА назвал взятки устоявшейся практикой организации

Все трое полностью признали вину и согласились выплатить компенсацию в размере 37,5 млн долларов, сообщает ВВС.

В своих показаниях подозреваемые, в том числе бывший вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб, заявили, что считали получение взяток устоявшейся практикой организации.

В частности, Уэбб признал, что "использовал свои полномочия для получения взяток и откатов ради собственной личной выгоды".

Однако, добавил он, в 2012 году его прямо предупредили, что различные компании будут предлагать ему деньги за эксклюзивные права на показ матчей, и он решил, что подобные вещи в этом бизнесе считаются нормальными.

Уэбб официально признал вину в незаконном обогащении с 2012 по 2014 год. По его словам, все это время он получал взятки за эксклюзивные права на трансляции матчей, в том числе отборочного цикла к чемпионатам мира 2018 и 2022 года.

Кроме того, Уэбб признал вину в попытке обмануть своих подчиненных и в попытке легализовать незаконно полученные средства путем их перевода со счетов в США на счета в Панаме и на Кайманах.

Помимо Уэбба признательные показания по делу дали еще два чиновника значительно более низкого ранга – аргентинец Алехандро Бурсако и бразилец Жозе Маргилеш. Все трое остаются под домашним арестом, рассмотрение дела запланировано на июнь.

Всего по делу проходят около 40 чиновников и руководителей коммерческих компаний, переводивших этим чиновникам взятки и откаты.