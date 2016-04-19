Перед матчем "Динамо" теперь купить алкоголь не получится

В день футбольного матча между киевским "Динамо" и полтавской "Ворсклой" будет запрещено продавать алкоголь на расстоянии одного километра от НСК "Олимпийский". Об этом сообщает пресс-служба Печерской райгосадминистрации в городе Киеве.

Отмечается, что такой запрет вводится с целью предупреждения несчастных случаев во время футбольного матча.

"24 апреля 2016 года с 16:00 до 21:30 необходимо приостановить продажу пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий и продукции в стеклянной таре в соответствии с ст. 15-3 Закона Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий", пп.2 п.22 Постановления КМ Украины от 25.04.2012 №341 "О порядке организации работ по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении футбольных матчей", - говорится в сообщении.

Матч 23-го тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Ворсклой" состоится 24 апреля в 19:30.