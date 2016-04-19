Сборная Украины по футболу может провести два сбора перед Евро-2016

Тренерский штаб Михаила Фоменко хочет провести два тренировочных сбора в преддверии континентального форума, однако осуществить это получится только в том случае, если удастся завершить розыгрыши УПЛ и Кубка Украины до 15 мая, сообщает Спортарена.

В таком случае, сине-желтые сначала поедут на сборы в Италию, где будут находиться с 19 по 22 мая, а затем продолжат подготовку в Швейцарии (27 мая – 6 июня). Если же текущий сезон в Украине продлится дольше, то команда Фоменко проведет только один сбор – в Швейцарии.

Обращает на себя внимание тот факт, что вторые полуфинальные матчи Кубка Украины пройдут только 11 мая, поэтому завершить сезон до 15 мая, как настаивает тренерский штаб сборной, будет весьма проблематично.

Касательно товарищеских матчей, то их у сборной Украины будет три. 29 мая команда Фоменко в Турине встретится с румынами, 3 июня – в Бергамо с албанцами, а на 6 июня запланирован (но еще не подтвержден) спарринг против сборной Молдовы.

Предполагается, что на первом сборе украинцев точно не сможет присутствовать вингер "Севильи" Евгений Коноплянка, чья команда 22 мая будет противостоять "Барселоне" в финале Кубка Испании.

Также под вопросом и участие в первом сборе игроков донецкого "Шахтера", которые имеют шансы пробиться в финал Лиги Европы, запланированный на 18 мая (кстати, игра пройдет неподалеку от тренировочного лагеря украинцев — в Базеле).

Как сообщал УНИАН, сборная Украины на Евро-2016 сыграет в группе С с командами Германии (12 июня), Северной Ирландии (16 июня) и Польши (21 июня).