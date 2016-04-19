Луческу не захотел отвечать на вопрос о своем будущем в "Шахтере"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу ушел от ответа на вопрос, определился ли он со своим будущим в клубе, сообщает "Террикон".

"Сначала мы закончим чемпионат, а потом будем думать над другими вопросами. Все читали, что сказал Пеллегрини. Поэтому делайте выводы", - заявил Мирча Луческу.

Ранее главный тренер "Манчестер Сити" Мануэль Пеллегрини заявил, что его команда неудачно провела концовку чемпионата Англии из-за известий о том, что в следующем сезоне ее возглавит Хосеп Гвардиола.

Контракт Мирчи Луческу с донецким "Шахтером" истекает по окончании нынешнего сезона.

Как сообщал УНИАН, ранее в Федерации футбола Румынии заявляли, что Мирча Луческу может возглавить сборную этой страны, не получая зарплату.