Экс-тренер харьковского "Металлиста" Севидов считает, что летом клуб прекратит существование

Существует высокая вероятность того, что харьковский футбольный клуб "Металлист" по окончании нынешнего сезона прекратит свое существование. Такое мнение в интервью газете "Сегодня" выразил уволенный вчера главный тренер команды Александр Севидов.

"Думаю, процентов на 95-99 так оно и случится", - ответил специалист на вопрос о возможной кончине клуба.

При этом, он заявил, что сейчас в "Металлисте" идет "тотальное уничтожение клуба".

"Сейчас идет просто тотальное уничтожение клуба, катком прокатываются. Здесь уже не осталось ничего, выжженная земля. Не работает база: люди не ухаживают за полями, не стирают форму, не убирают, не готовят. Никому вообще не платят денег. Самим футболистам приходится сбрасываться, чтобы им форму постирали. Представьте себе, за 10 месяцев работы мы всего раз получали зарплату. И при этом еще обвиняют во всех смертных грехах: и в сдачах, и в игре на конторы", - рассказал Севидов.

Тренер также сообщил, что ранее ездил в Москву на встречи с владельцем клуба Сергеем Курченко, но результатов эти поездки не принесли.

"Конечно, я знал, куда шел, но человек устроен так, что всегда надеется на лучшее. Я дважды летал в Москву, встречался с Курченко. Он клятвенно обещал, что вот-вот все наладится, что буквально завтра в клуб пойдут деньги. Год почти прошел, а это "завтра" так и не наступило", - добавил Севидов.

Ранее сообщалось, что вчера главного тренера "Металлиста" Александра Севидова руководство клуба отправило в отставку. В оставшихся четырех матчах чемпионата командой руководит Александр Призетко, ранее возглавлявший дубль харьковчан.

Как сообщал УНИАН, по информации президента украинской футбольной Премьер-лиги Владимира Генинсона, долги "Металлиста" составляют около 25 миллионов долларов.