Футбол против курения: игрок "Копенгагена" попал мячом в девушку с сигаретой (видео)

Нападающий датского "Копенгагена" Башким Кадрии в матче чемпионата страны против "Брондбю" попал мячом в голову болельщице, которая курила на стадионе, сообщает sportarena.com.

Футболист целился по воротам, но мяч прошел рядом с крестовиной и улетел в сторону зрителей. Больше всех от неточного удара пострадала девушка, которая курила на трибуне за воротами.

После игры 24-летний датчанин в качестве извинения подарил болельщице футболку "Копенгагена" с собственной подписью.

Добавим, что "Копенгаген" является явным лидером в турнирной таблице чемпионата Дании по футболу. Матч с "Брондбю" команда выиграла 2:0, но Кадрии отличиться забитым мячем так и не удалось.