Футбол против курения: игрок "Копенгагена" попал мячом в девушку с сигаретой (видео)
11:33, 19 апреля 2016Футбол
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Датский форвард уже принес свои извинения болельщице.
Башким Кадрии - герой эпизода / fck.dk
Нападающий датского "Копенгагена" Башким Кадрии в матче чемпионата страны против "Брондбю" попал мячом в голову болельщице, которая курила на стадионе, сообщает sportarena.com.
Футболист целился по воротам, но мяч прошел рядом с крестовиной и улетел в сторону зрителей. Больше всех от неточного удара пострадала девушка, которая курила на трибуне за воротами.
После игры 24-летний датчанин в качестве извинения подарил болельщице футболку "Копенгагена" с собственной подписью.
Добавим, что "Копенгаген" является явным лидером в турнирной таблице чемпионата Дании по футболу. Матч с "Брондбю" команда выиграла 2:0, но Кадрии отличиться забитым мячем так и не удалось.
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