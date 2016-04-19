Львовские "Карпаты" сняли пародийное видео на клип про лабутены (видео)
11:02, 19 апреля 2016Футбол
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Футбольный клуб подготовил оригинальный анонс матча против ужгородской "Говерлы".
Скриншот из видео ФК "Карпаты"
Львовские "Карпаты" сняли ролик, анонсирующий матч 23-го тура украинской Премьер-лиги с ужгородской "Говерлой". Видео пародирует клип российской группы "Ленинград" на песню "Экспонат".
Поединок "Карпат" с "Говерлой" состоится 23 апреля в 14:00 на "Львов-Арене". На данный момент львовская команда находится на восьмой позиции в Премьер-лиге, ужгородская - на 11-й.
Как сообщал УНИАН, в прошедшем туре чемпионата Украины "Карпаты" сыграли в нулевую ничью с луцкой "Волынью".
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