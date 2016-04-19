Английская Премьер-лига: "Тоттенхэм" сократил отставание от "Лестера"
Лондонская команда разгромила "Сток Сити" и продолжает претендовать на титул чемпиона Англии.
В последнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Тоттенхем" обыграл на выезде "Сток Сити" со счетом 4:0 и сократил отставание от "Лестер Сити" в чемпионской гонке.
Первый гол в матче на 9-й минуте забил форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн из-за пределов штрафной площади соперника. Еще три мяча гости отправили в цель в течение 15 минут второго тайма - дважды отличился Деле Алли, и еще раз Харри Кейн.
Сток Сити - Тоттенхэм - 0:4 (0:1)
Голы: Кейн (9, 71), Алли (67, 82)
Теперь в активе лидера Премьер-лиги "Лестера" 73 очка, а у "Тоттенхэма" - 68 пунктов. До завершения чемпионата командам осталось сыграть четыре тура, причем "Лестеру" в заключительных поединках сезона предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Как сообщал УНИАН, вчера "Лестер" впервые за шесть туров потерял очки в матче Премьер-лиги. Команда Клаудио Раньери сыграла вничью 2:2 с "Вест Хэмом"