Английская Премьер-лига: "Тоттенхэм" сократил отставание от "Лестера"

В последнем матче 34-го тура английской Премьер-лиги лондонский "Тоттенхем" обыграл на выезде "Сток Сити" со счетом 4:0 и сократил отставание от "Лестер Сити" в чемпионской гонке.

Первый гол в матче на 9-й минуте забил форвард "Тоттенхэма" Харри Кейн из-за пределов штрафной площади соперника. Еще три мяча гости отправили в цель в течение 15 минут второго тайма - дважды отличился Деле Алли, и еще раз Харри Кейн.

Сток Сити - Тоттенхэм - 0:4 (0:1)

Голы: Кейн (9, 71), Алли (67, 82)

Теперь в активе лидера Премьер-лиги "Лестера" 73 очка, а у "Тоттенхэма" - 68 пунктов. До завершения чемпионата командам осталось сыграть четыре тура, причем "Лестеру" в заключительных поединках сезона предстоит сыграть с "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Как сообщал УНИАН, вчера "Лестер" впервые за шесть туров потерял очки в матче Премьер-лиги. Команда Клаудио Раньери сыграла вничью 2:2 с "Вест Хэмом"