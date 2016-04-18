Итальянский голкипер забил гол сам себе (видео)

Голкипер «Сассуоло» Андреа Консильи забил курьезный гол в свои ворота в гостевом матче национального чемпионата против «Фиорентины» во Флоренции, сообщает официальный сайт соревнований.

Инцидент случился на 83-й минуте матча. При счете 2:1 в пользу хозяев поля защитник «Сассуоло» отдал передачу назад на своего вратаря. Консильи пытался в касание отпасовать партнеру, но мяч у итальянца срезался с и оказался в воротах.

Матч, состоявшийся в воскресенье, 17 апреля, завершился со счетом 3:1 в пользу "Фиорентины".

На данный момент, "Сассуоло" занимает 7-е место в турнирной таблице, а "Фиорентина - 5-е.