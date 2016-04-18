Тренер "Барселоны" Луис Энрике после третьего поражения подряд оскорбил журналиста

Журналист испанского сайта Diario Gol Виктор Мало был оскорблен главным тренером "Барселоны" Луисом Энрике после матча каталонцев с "Валенсией", сообщает The Guardian.

Журналист спросил тренера о том, может ли слабая физическая подготовка в клубе быть основным фактором плохих результатов в последнее время. На что Луис Энрике переспросил: "Как ваша фамилия?". Когда журналист представился "Malo" ("плохой" - на испанском языке), тренер ответил: "Правильно, следующий вопрос."

"Барселона" потерпела поражение в Валенсии со счетом 1:2 и позволила "Атлетико" Мадрид догнать себя в турнирной таблице Ла Лиги, в то время как другой мадридский клуб - "Реал" - находится в одном очке позади от пары лидеров. Третье поражение подряд является катастрофическим для каталонского клуба, который еще совсем недавно имел большой перевес над соперниками в таблице.

Также не стоит забывать, что на прошлой неделе "Барселона" выбыла из розыгрыша Лиги чемпионов, проиграв в 1/4 финала по сумме двух матчей мадридскому "Атлетико".

Также отмечается, что после игры не сдержал эмоций и форвард "Барселоны" Неймар. Бразильский легионер схлестнулся у входа в тоннель, ведущий в подтрибунное помещение, с защитником "Валенсии" Антонио Барраганом. Неймар бросил бутылку с водой в защитника и крикнул: "Заткнись, я зарабатываю в 10 раз больше, чем ты!"