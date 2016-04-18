Главный тренер "Металлиста" Севидов отправлен в отставку - СМИ

Сегодня на загородной базе «Металлиста» состоялось собрание, на котором помощник спортивного директора Вадим Заяц объявил об уходе Александра Севидова и назначении на пост главного тренера Александра Призетко, который до недавних пор работал с молодежной командой клуба, сообщает Matchday.

В клубе данную информацию не комментируют и официального заявления по поводу смены наставника не публикуют.

По всей видимости, в одной тренерской связке с Призетко продолжит работу его ассистент по молодежной команде Максим Калиниченко. В свою очередь, Александр Мартюк и Сергей Золотницкий, входившие в штаб Севидова, вряд ли останутся в Харькове без Севидова.

По данным издания, в конце прошлой недели спортивный директор «Металлиста» Александр Бойцан летал в Москву, где имел аудиенцию у президента клуба Сергея Курченко. Очевидно, что перестановки на тренерском мостике не могли состояться без ведома босса.

Сам Севидов, комментируя ситуацию со своей отставкой, заявил: "Пусть эту ситуацию комментируют в клубе. Я сейчас нахожусь в больнице на лечении. Как видите, работа футбольного тренера здоровья не добавляет, так что, увы, сейчас ситуация сложилась таким образом. Думаю, будет правильно, если всю ситуацию, которая происходит в «Металлисте» и вокруг клуба, будет комментировать руководство харьковчан".

Александр Севидов принял «Металлист» в начале июня 2015 года, сменив у руля команды Игоря Рахаева. В 23 матчах под его руководством «желто-синие» одержали всего 3 победы (с учетом технической над «Металлургом») при 8 ничьих и 12 поражениях. Правда, в минувшую субботу харьковчане проигрывали «Днепру» (0:5) уже без Севидова, хотя формально на тот момент он еще оставался главным тренером. На пресс-конференции после игры в Днепропетровске Александр Мартюк сообщил, что Севидов уже неделю находится в больнице под присмотром врачей.