Месси забил 500-й мяч в карьере и прервал безголевую серию

Вчерашний мяч аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в ворота "Валенсии" стал для него 500-м в профессиональной футбольной карьере, сообщает Goal.com.

Теперь на счету Месси 450 голов за клуб и еще 50 - за сборную Аргентины. Он является лучшим бомбардиром в истории "Барселоны", а в национальной команде уступает по количеству голов только Габриэлю Батистуте, который в свое время забил 56 мячей.

Мяч в ворота "Валенсии" стал первым для Месси за шесть матчей и 520 минут на футбольном поле. Это была самая продолжительная безголевая серия аргентинца за всю его карьеру.

Как сообщал УНИАН ранее, гол Лионеля Месси не спас "Барселону" от поражения "Валенсии" в чемпионате Испании (1:2). Теперь каталонцы имеют в турнирной таблице столько же очков, как и мадридский "Атлетико".