Испания: "Атлетико" обыграл "Гранаду" и догнал "Барселону", уступившую "Валенсии"

В Испании завершился 33-й тур Примеры, по итогам которого мадридский "Атлетико" догнал "Барселону" - по 76 очков.

"Атлетико" обыграл с крупным счетом "Гранаду" - 3:0, благодаря голам Хорхе Коке, Оливера Торреса, и Анхеля Корреа. В свою очередь, "Барселона" на своем поле принимала "Валенсию" и уже после первого тайма проигрывала с разницей в два гола. А после перерыва каталонцы лишь сократила разницу до минимума - 1:2. Голы за "Валенсию" забили Иван Ракитич (автогол) и Сантьяго Мина. В составе хозяев поля отличился Лионель Месси. Кстати, этот гол стал для Месси 500-м в карьере.

Накануне мадридский "Реал" в гостях разгромил "Хетафе" - 1:5.

Таким образом, после 33-х туров у "Барселоны" и "Атлетико" по 76 очков, у "Реала" - 75.

До конца чемпионата командам осталось провести по 5 игр.