"Шахтер" обыграл "Олимпик", сократил отставание от "Динамо" и гарантировал себе 2-е место в УПЛ

Во Львове завершился матч 22-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Шахтер" принимал донецкий "Олимпик" и выиграл со счетом 3:0.

Судьба матча была решена во втором тайме.

В первом тайме "Олимпик" смог на равных противостоять более именитым и титулованным землякам.

На 46-й минуте счет открыл точным ударом Веллингтон Нем. На 83-й минуте Ромеро Марлос реализовал пенальти, а на 90-й Эдуардо да Силва довел счет до крупного.

Таким образом, "Шахтер" набрал 56 очков и сократил отставание от "Динамо" (61) до прежних 5 баллов.

Вместе с тем, "Шахтер" опережает "Днепр" на 13 очков и гарантировал себе, минимум, 2-е место в чемпионате УПЛ.