"Волынь" и "Карпаты" сыграли вничью в матче Премьер-лиги

В Луцке завершился матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала львовские "Карпаты" и сыграла вничью.

Матч завершился со счетом 0:0.

В этой игре команды создали предостаточно моментов для взятия ворот. При этом игра протекала в равной обоюдоострой борьбе. Тем не менее, ни один из моментов, в том числе в самой концовке, когда игра проходила "без середины поля", не привел к взятию ворот.

Таким образом, "Карпаты" остались на 8-м месте (24 очка), а "Волынь" догнала одесский "Черноморец" в борьбе за 12-13 места - по 15 баллов.

Позже сегодня состоятся еще два матча тура УПЛ: "Шахтер" - "Олимпик" и "Ворскла" - "Черноморец".