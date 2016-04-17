"Шахтер" официально подтвердил проведение матча Премьер-лиги с "Динамо" во Львове

1 мая в матче 24-го тура чемпионата Украины «горняки» на «Арене Львов» примут киевское «Динамо», сообщает официальный сайт ФК "Шахтер".

Начало игры – в 19:30.

В кассах «Арены Львов» уже началась продажа билетов на поединок «Шахтер» – «Динамо». Реализация будет проходить в несколько этапов. Приоритет будут иметь болельщики, которые посещают матчи «горняков» в чемпионате Украины.

Стоимость билетов составляет от 150 до 3000 гривен.

Как сообщал УНИАН, ранее предполагалось, что матч пройдет в Одессе или Запорожье. О переносе игры во Львов СМИ сообщили в пятницу, 15 апреля.