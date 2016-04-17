Премьер-лига, 22-й тур, "Волынь" - "Карпаты": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле львовские "Карпаты".

Встречаются команды, которые занимают 13-е и 8-е места в турнирной таблице УПЛ.

Даже несмотря на весенние неудачи и ослабление состава во второй части соревнований, «Волынь» по набранным по спортивному принципу очкам, сразу на 9 пунктов опережает ближайшего оппонета. Наомним, что соглано решению дисциплинарных органов ФФУ, с "Волыни" было снято в целом 18 очков.

На сегодня от обеих команд можно ожидать усиление, ведь неделю назад не все сильнейшие имели возможность помочь своим партнерам. С точки зрения необходимости получения результата, сейчас он нужнее для «Карпат». Однако до сих пор львовяне под руководством нового главного тренера еще не выигрывали.

Из истории противостояния двух клубов стоит обратить внимание на лишь 2 ничьих, которые, впрочем, зафиксированы в последние годы, причем именно в Луцке. А также бросается в глаза отсутствие комплекса чужого поля – в частности, на свое стадионе «Авангард» лучане выигрывали еще в сезоне 2003/2004 гг. Но в текущем соревновании по всем статистическим показателям они выглядят солиднее. Обе команды из числа тех, кто склонен к участию в результативных матчах. Того же стоит ожидать и в воскресенье.

Игра первого круга во Львове завершилась победой "Волыни" - 0:2.

На котировках букмекерских контор гости являются фаворитами с небольшим преимуществом. На победу "Волыни" ставки принимаются с коэффициентом 3,40 к 1, в то время как на ничью - 3,25 к 1, а на победу "Карпат" - 2,05 к 1.

Матч "Волынь" - "Карпаты" начинается в Луцке в 14.00.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал 2+2.