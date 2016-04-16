Миланский "Интер" постарался, чтобы "Ювентус" побыстрее стал чемпионом Италии
23:59, 16 апреля 2016Футбол
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В центральном матче Серии А "Интер" обыграл вторую команду чемпионата "Наполи".
"Интер" обыграл "Наполи" / Reuters
Миланский "Интер" обыграл "Наполи" со счетом 2:0 в центральном матче 33-го тура чемпионата Италии по футболу.
Мячи в игре были забиты в начале и конце первого тайма. На 4-й минуте игры отличился хорват Марцело Брозович, а на 44-й - аргентинец Мауро Икарди.
Поражение "Наполи", который находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата, означает, что завтра лидер Серии А "Ювентус" может увеличить от него отрыв до девяти очков. Для этого туринцам дома нужно будет обыграть одного из аутсайдеров лиги "Палермо".
После этой игры командам останется сыграть в чемпионате по пять матчей. В случае регулярных побед над соперниками, "Ювентус" сможет стать чемпионом Италии уже через две недели.
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