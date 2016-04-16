"Бавария" разгромила "Шальке" в чемпионате Германии по футболу

Мюнхенская "Бавария" в центральном матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу обыграла со счетом 3:0 гельзенкирхенский "Шальке" и сделала еще один шаг к победе в Бундеслиге.

Все мячи в игре были забиты во втором тайме. Сначала "дубль" сделал поляк Роберт Левандовски, а затем отличился чилиец Артуро Видаль.

Бавария — Шальке - 3:0 (0:0)

Голы: Левандовски (54, 65), Видаль (73)

Благодаря этой победе "Бавария" оторвалась в турнирной таблице от идущей второй "Боруссии" из Дортмунда на 10 очков. "Боруссия" свой матч тура проведет завтра против "Гамбурга".

Как сообщал УНИАН ранее, в 30-м туре Бундеслиги "Вердер" украинского тренера Виктора Скрипника обыграл "Вольфсбург", а украинские форварды "Штутгарта" Артем Кравец и Борис Тащи не смогли помочь своей команде забить "Аугсбургу".