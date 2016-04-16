Ребров: "Сейчас самое важное - сохранение отрыва от "Шахтера"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров считает, что в оставшихся матчах чемпионата Украины для его команды наиболее важно - сохранять отрыв в турнирной таблице от донецкого "Шахтера". Об этом он сказал после игры 22-го тура Премьер-лиги против ужгородской "Говерлы" (2:0), сообщает официальный сайт "Динамо".

"Сложная игра была, как и все предыдущие. "Говерла" заслуживает уважения. На поле вышла команда, молодые ребята, в том числе, и арендованные, которые хотят проявить себя. В какой-то мере у них это получалось. Думаю, мы заработали заслуженные три очка. Есть проблемы, будем разбирать игру. Но сейчас самое важное — это три очка и сохранение отрыва от преследователя", — заявил Ребров на послематчевой пресс-конференции.

Он отметил, что киевлянам стало проще играть после того, как Андрея Ярмоленко забил мяч в начале второго тайма.

"Конечно, непросто играть с соперниками, которые вдесятером обороняются возле своей штрафной площади. Нужно иметь терпение и выдержку, а также завершать каждую атаку. В первом тайме не всегда это получалось. Хорошо, что после перерыва забили быстрый мяч, и потом уже стало немного легче", - считает Ребров.

Наставник "Динамо" также объяснил, что в таких матчах, как против "Говерлы" его подопечным особенно важно сохранять мотивацию.

"Перед игрой говорил ребятам, что нужно себя мотивировать как раз на такие матчи. На поединки с "Шахтером" или матчи Лиги чемпионов это нужно в меньшей мере. А в таких матчах, как сегодня, как раз нужна дополнительная мотивация, ее нужно искать в себе, ведь за эти игры даются такие же три очка", - добавил Ребров.

Как сообщал УНИАН, сегодня киевское "Динамо" обыграло в Ужгороде местную "Говерлу" со счетом 2:0. Мячи забивали Андрей Ярмоленко и Евгений Хачериди.

На данный момент отрыв "Динамо" от "Шахтера" составляет восемь очков, но донецкая команда имеет игру в запасе.