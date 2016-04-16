Тренер "Днепра" Маркевич: "Неприятно смотреть на то, что сделали с "Металлистом"

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич заявил, что ему обидно наблюдать за нынешним положением дел в харьковском "Металлисте" - клубе, в котором он работал ранее. Об этом специалист сказал после победы своей команды над харьковчанами (5:0), сообщает официальный сайт "Днепра".

"Я провел в "Металлисте" девять лет, и то, что вижу сейчас... Сами понимаете, команда была уже европейского уровня. А сейчас неприятно смотреть на то, что из нее сделали. Возможно, со временем в Харькове появится тот, кто возродит футбол. Но на сегодняшний день состояние плачевное, и меня это очень и очень огорчает", - сказал Маркевич.

Наставник днепропетровцев также ответил на вопрос о том, нужно ли звать в сборную Украины футболистов, выступающих в чемпионате России.

"Уже отвечал на вопросы о футболистах, играющих в России. Это не только мое мнение: их не нужно звать в сборную", - заявил Маркевич.

Как сообщал УНИАН ранее, в матче 22-го тура Премьер-лиги "Днепр" обыграл "Металлист" и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата.