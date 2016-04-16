Чемпионат Германии: "Вердер" украинца Скрипника обыграл "Вольфсбург", Кравец снова не забил за "Штутгарт"

Бременский "Вердер", который возглавляет украинский тренер Виктор Скрипник, в очередной игре чемпионата Германии по футболу неожиданно обыграл "Вольфсбург" со счетом 3:2.

Это первая победа бременцев за шесть матчей Бундеслиги. Благодаря ней команда Скрипника теперь имеет в своем активе 28 очков, с которыми находится на 16-й строчке турнирной таблицы. Чтобы избежать вылета во второй дивизион, "Вердер" должен по итогам чемпионата занять как минимум 15-ю позицию, на которой сейчас находится "Аугсбург" с 30 очками.

Тем временем, украинский нападающий "Штутгарта" Артем Кравец вновь не смог помочь команде своими голами в матче Бундеслиги.

Сегодня "Штутгарт" проиграл на выезде "Аугсбугу" со счетом 0:1. Кравец вышел в основном составе "бело-красных", но на 74-й минуте был заменен на другого украинца Бориса Тащи.

Как сообщал УНИАН ранее, в "Штутгарте" недовольны успехами Артема Кравца в команде. Футболист, принадлежащий "Динамо", с января забил лишь один мяч в Бундеслиге.