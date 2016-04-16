"Реал" продолжает гонку за "Барселоной" в чемпионате Испании по футболу

Мадридский "Реал" в очередном матче чемпионата Испании обыграл на выезде "Хетафе" со счетом 5:1 и, по крайней мере, до завтра будет занимать второе место в турнирной таблице первенства.

Все мячи в команде Зинедина Зидана забили разные исполнители. В первом тайме отличились Карим Бензема и Иско, а во втором - Гарет Бэйл, Хамес Родригес и Криштиану Роналду.

Хетафе – Реал - 1:5 (0:2)

Голы: Сарабия (84) — Бензема (29), Иско (40), Бэйл (50), Родригес (88), Роналду (90+2).

Таким образом, сейчас "Реал" имеет в турнирной таблице чемпионата 75 очков, в то время как в активе "Барселоны" 76 пунктов, а у мадридского "Атлетико" - 73.

"Барселона" и "Атлетико" свой матч тура проведут завтра. Столичная команда встретится дома с "Гранадой", а каталонцы примут "Валенсию".

Также завтра проведет матч чемпионата соперник донецкого "Шахтера" в полуфинале Лиги Европы "Севилья". Команда, за которую выступает украинец Евгений Коноплянка, на родном стадионе встретится с "Депортиво".

Как ранее сообщал УНИАН, "Реал" и "Атлетико" получили соперников в полуфинале Лиги чемпионов.