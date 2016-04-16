Киевское "Динамо" переиграло ужгородскую "Говерлу" в очередном матче чемпионата Украины

Киевское "Динамо" в матче 22-го тура украинской Премьер-лиги обыграло на выезде ужгородскую "Говерлу" со счетом 2:0.

Оба мяча в игре были забиты во втором тайме из вратарской зоны "Говерлы". На 48-й минуте Андрей Ярмоленко головой замкнул передачу Антуньеша с левого фланга, а спустя полчаса Евгений Хачереди оказался самым расторопным у ворот соперника после подачи углового и отправил в сетку ужгородцев второй мяч.

Победа над "Говерлой" позволила "Динамо" на восемь очков оторваться от "Шахтера" в турнирной таблице Премьер-лиги. Правда, у "горняков" имеется матч в запасе.

Говерла (Ужгород) — Динамо (Киев) - 0:2 (0:0)

Голы: Ярмоленко (48), Хачериди (78)

Г: Бабенко, Савченко (Хоменко, 84), Кутас, Ряшко, Иванов, Гавриш (Гей, 67), Гончар, Сергийчук, Гемега (Тома, 77), Кузик, Худобяк

Д: Шовковский, Данило Силва, Хачериди, Вида, Антуньеш, Рыбалка, Ярмоленко, Сидорчук (Гармаш, 78), Велозу, Гусев (Гонсалес, 65), Мораес (Теодорчик, 81)

Предупреждения: Гавриш, Худобяк, Хоменко — Мораес, Данило Силва